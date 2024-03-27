Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мазитов Хасан
Отец ребёнка: Аитов Абдул-Мязить
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мазитов Низаметдин
Отец ребёнка: Аитов Абдул-Мязить
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мазитов Камалетдин
Отец ребёнка: Аитов Абдул-Мязить