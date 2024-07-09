Эсаулов Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1795 ст.
Дата смерти1842 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: Эсаулов Никифор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Сын: Эсаулов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Эсаулова Анастасия
От 1-й жены
Бракосочетание
До 15.02.1831
Жена: Эсаулова Анастасия
1-я жена Есть в 1816
Бракосочетание
15.02.1831 ст.
2-я жена МК 1831 Бахта, Троицкая (237/75/272, 187а-207) №12/15.02/Андрей Никифоров+Екатерина (см подробнее в архиве по номеру дела) Есть в 1834
Рождение ребёнка
16.01.1832 ст.
Сын: Эсаулов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Эсаулова Екатерина Ивановна
МК 1832 с.Бахта, ц.Троицкая (237/75/272, 208-209) 16 числа 01 или 02 / 19 крещ , поч Князевский, Григорий Андрея Никифорова Есаулова и Екатерины Ивановны от 2 брака
Рождение ребёнка
02.01.1833 ст.
Дочь: (Эсаулова) Доминика? Андреева
Мать ребёнка: Эсаулова Екатерина Ивановна
МК 1833 Бахта, Троицкая 02.01/02/Андрей Никифоров Есаулов + Екатерина Иванова от 2 брака - дочь Доминика???
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Мать ребёнка: Эсаулова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1837 ст.
Сын: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич
Мать ребёнка: Эсаулова Екатерина Ивановна
МК 1837 Бахта, Троицкая (237/75/272, 372-412) №38/02.08/03/поч.Князевский/Андрей Никифоров Есаулов+Екатерина Ивановна от 2 брака - сын Стефан РС 1850 - д.р1840
Смерть
1842 ст.
РС 1850