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Эсаулов Андрей Никифорович

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: Эсаулов Никифор Яковлевич

Мать: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Сын: Эсаулов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Эсаулова Анастасия

Эсауловы, город Киров, Кировская область
От 1-й жены
Бракосочетание
До 15.02.1831

Жена: Эсаулова Анастасия

Эсауловы, город Киров, Кировская область
1-я жена Есть в 1816
Бракосочетание
15.02.1831 ст.

Жена: Эсаулова Екатерина Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
2-я жена МК 1831 Бахта, Троицкая (237/75/272, 187а-207) №12/15.02/Андрей Никифоров+Екатерина (см подробнее в архиве по номеру дела) Есть в 1834
Рождение ребёнка
16.01.1832 ст.

Сын: Эсаулов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Эсаулова Екатерина Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1832 с.Бахта, ц.Троицкая (237/75/272, 208-209) 16 числа 01 или 02 / 19 крещ , поч Князевский, Григорий Андрея Никифорова Есаулова и Екатерины Ивановны от 2 брака
Рождение ребёнка
02.01.1833 ст.

Дочь: (Эсаулова) Доминика? Андреева

Мать ребёнка: Эсаулова Екатерина Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1833 Бахта, Троицкая 02.01/02/Андрей Никифоров Есаулов + Екатерина Иванова от 2 брака - дочь Доминика???
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Эсаулов Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Эсаулова Екатерина Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
02.08.1837 ст.

Сын: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич

Мать ребёнка: Эсаулова Екатерина Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1837 Бахта, Троицкая (237/75/272, 372-412) №38/02.08/03/поч.Князевский/Андрей Никифоров Есаулов+Екатерина Ивановна от 2 брака - сын Стефан РС 1850 - д.р1840
Смерть
1842 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
РС 1850

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