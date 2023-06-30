Эсаулова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Эсаулов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Эсаулов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Эсаулов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Эсаулов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1841 ст.
Отец ребёнка: Эсаулов Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно