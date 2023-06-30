Эсаулова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Эсаулов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Эсаулов Андрей Никифорович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Эсаулов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Эсаулов Андрей Никифорович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Эсаулов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Эсаулов Андрей Никифорович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Андрей Никифорович

Смерть
Неизвестно