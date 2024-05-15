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Эсаулов Александр Андреевич

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1826 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.

Отец: Эсаулов Андрей Никифорович

Мать: Эсаулова Анастасия

Эсауловы, город Киров, Кировская область
От 1-й жены
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Анисья Федоровна

Военная служба
1855 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
РС 1858
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Эсаулов Илья Александрович

Мать ребёнка: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Из Рс 1858 "Его сын прижитый в крестьянстве Илья"
Смерть
После 1858

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