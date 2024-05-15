Эсаулов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1826 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.
Отец: Эсаулов Андрей Никифорович
Мать: Эсаулова Анастасия
От 1-й жены
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1855 ст.
РС 1858
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Сын: Эсаулов Илья Александрович
Мать ребёнка: не указана
Из Рс 1858 "Его сын прижитый в крестьянстве Илья"
Смерть
После 1858