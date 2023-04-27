Tverskoy Mikhail Aleksandrovich
Место рождения
Дата рождения1333
Дата смерти26.08.1399
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1333
Работа или профессия
Неизвестно
князь тверской и микулинский
Крещение
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1354
Рождение ребёнка
1357
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: of Tver’ (of Suzdal) Evdokia Konstantinovna
Смерть
26.08.1399