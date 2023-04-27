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Tverskoy Mikhail Aleksandrovich

Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

1333

Дата смерти

26.08.1399

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1333

Отец: Alexander Mikhailovich

Мать: (of Halych) Anastasia Юрьевна

Псков, город Псков, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
князь тверской и микулинский
Крещение
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1354

Жена: of Tver’ (of Suzdal) Evdokia Konstantinovna

Рождение ребёнка
1357

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: of Tver’ (of Suzdal) Evdokia Konstantinovna

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
26.08.1399
Тверь, город Тверь, Тверская область

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