Власова (Солдаткина) Александра Владимирова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Место жительства
17.04.1834
Согласно ревизской сказке села Купавна от 1834 года Апреля 17 дня в семье за № 108 числится дочь мастерового Владимира Игнатьевича Солдаткина, Александра - 2 года. ( Ревизскаъ сказка Богородского уезд... Показать все
Место жительства
11.09.1850
Согласно ревизской сказке 1850 года с. Купавны в семье за № 124 числится дочь Владимира Игнатьевича Солдаткина, Александра возраст 18 лет. (ЦИАМ ф.1796 оп.1 д.461 лл.55об.-57об. Ревизскаъ сказка 1850 ... Показать все
Бракосочетание
28.05.1851
№ 8. Села Купавны посессионной суконной фабрики владельцев мануфактур и кавалеров мастеровой Павел Дмитриев Власов, православного вероисповедания, холостой, первым браком – 23. Девица Александра Влади... Показать все
Смерть
Неизвестно