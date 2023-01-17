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Власова (Солдаткина) Александра Владимирова

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Солдаткин Владимир Игнатьев

Мать: Солдаткина Агафья Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
17.04.1834
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке села Купавна от 1834 года Апреля 17 дня в семье за № 108 числится дочь мастерового Владимира Игнатьевича Солдаткина, Александра - 2 года. ( Ревизскаъ сказка Богородского уезд... Показать все
Место жительства
11.09.1850
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1850 года с. Купавны в семье за № 124 числится дочь Владимира Игнатьевича Солдаткина, Александра возраст 18 лет. (ЦИАМ ф.1796 оп.1 д.461 лл.55об.-57об. Ревизскаъ сказка 1850 ... Показать все
Бракосочетание
28.05.1851

Муж: Власов Павел Дмитриев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 8. Села Купавны посессионной суконной фабрики владельцев мануфактур и кавалеров мастеровой Павел Дмитриев Власов, православного вероисповедания, холостой, первым браком – 23. Девица Александра Влади... Показать все
Смерть
Неизвестно
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