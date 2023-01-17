Власов Павел Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1851
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 8. Села Купавны посессионной суконной фабрики владельцев мануфактур и кавалеров мастеровой Павел Дмитриев Власов, православного вероисповедания, холостой, первым браком – 23. Девица Александра Влади... Показать все
Смерть
Неизвестно