Власов Павел Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Павел Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1851

Жена: Власова Александра Владимирова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 8. Села Купавны посессионной суконной фабрики владельцев мануфактур и кавалеров мастеровой Павел Дмитриев Власов, православного вероисповедания, холостой, первым браком – 23. Девица Александра Влади... Показать все
Смерть
Неизвестно
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