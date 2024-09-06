Морозова Ольга Кар.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Морозов Федор Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Илларионович
Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Смерть
Неизвестно