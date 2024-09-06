Морозова Ольга Кар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Ольга Кар.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Александр Илларионович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Морозов Федор Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Илларионович

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Смерть
Неизвестно

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