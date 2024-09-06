Морозов Александр Илларионович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Ольга Кар.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Морозов Федор Александрович
Мать ребёнка: Морозова Ольга Кар.
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Пропал без вести (военное)
?.05.1942
В 1941 призван к РККА, убит Дата призыва Варненский РВК, Челябинская обл., Варненский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание красноармеец Последнее место службы 1221 гаубичный артиллерийский... Показать все
Смерть
?.05.1942
В 1941 призван к РККА, убит Дата призыва Варненский РВК, Челябинская обл., Варненский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание красноармеец Последнее место службы 1221 гаубичный артиллерийский... Показать все