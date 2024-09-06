Морозов Александр Илларионович 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Александр Илларионович

Место рождения

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Морозов Илларион Алексеевич

Мать: Морозова Евфалия Ивановна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Год из похозяйственной книги за 1943-1945гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ольга Кар.

Рождение ребёнка
1932

Сын: Морозов Федор Александрович

Мать ребёнка: Морозова Ольга Кар.

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Пропал без вести (военное)
?.05.1942
В 1941 призван к РККА, убит Дата призыва Варненский РВК, Челябинская обл., Варненский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание красноармеец Последнее место службы 1221 гаубичный артиллерийский... Показать все
Смерть
?.05.1942
В 1941 призван к РККА, убит Дата призыва Варненский РВК, Челябинская обл., Варненский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание красноармеец Последнее место службы 1221 гаубичный артиллерийский... Показать все

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