Русова (Смирнова) Капиталина Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1924
Дата смерти30.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924
Отец: Смирнов Василий Федорович
Мать: Смирнова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Русов Александр Витальевич
Отец ребёнка: Русов Виталий Гаврилович
Рождение ребёнка
18.03.1950
Дочь: Кряжикова (Русова) Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Русов Виталий Гаврилович
Рождение ребёнка
28.07.1955
Дочь: Мамзолова (Русова) Галина Викторовна
Отец ребёнка: Русов Виталий Гаврилович
Рождение ребёнка
01.09.1962
Отец ребёнка: Русов Виталий Гаврилович
Смерть
30.01.2008
Похороны
Неизвестно