Русова (Смирнова) Капиталина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русова (Смирнова) Капиталина Васильевна

Место рождения

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

28.11.1924

Дата смерти

30.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924

Отец: Смирнов Василий Федорович

Мать: Смирнова Ольга Ивановна

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русов Виталий Гаврилович

Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Русов Александр Витальевич

Отец ребёнка: Русов Виталий Гаврилович

Рождение ребёнка
18.03.1950

Дочь: Кряжикова (Русова) Валентина Витальевна

Отец ребёнка: Русов Виталий Гаврилович

Рождение ребёнка
28.07.1955

Дочь: Мамзолова (Русова) Галина Викторовна

Отец ребёнка: Русов Виталий Гаврилович

Рождение ребёнка
01.09.1962

Сын: Русов Валерий Витальевич

Отец ребёнка: Русов Виталий Гаврилович

Смерть
30.01.2008
Похороны
Неизвестно

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