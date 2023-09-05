Смирнова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1921

Сын: Смирнов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Федорович

Рождение ребёнка
28.11.1924

Дочь: Русова Капиталина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Федорович

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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