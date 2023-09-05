Смирнова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1921
Сын: Смирнов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.11.1924
Дочь: Русова Капиталина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Федорович
Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно