Ярцов Тимофей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1798
Мать ребёнка: Ярцова (Цыбина) Праскева Осипова
Рождение ребёнка
11.06.1803
Сын: Ярцов Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Ярцова (Цыбина) Праскева Осипова
Смерть
Неизвестно