Ярцов Тимофей Яковлевич 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярцов Тимофей Яковлевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярцова (Цыбина) Праскева Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1798

Сын: Ярцов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Ярцова (Цыбина) Праскева Осипова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1803

Сын: Ярцов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Ярцова (Цыбина) Праскева Осипова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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