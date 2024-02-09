Андреев Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Андреев Ефим Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астахова Елена
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Андреева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Астахова Елена
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Андреева Лариса Александровна
Мать ребёнка: Астахова Елена
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Андреева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Астахова Елена
Смерть
Неизвестно