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Андреев Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Андреев Ефим Игнатьевич

Мать: Андреева Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астахова Елена

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Андреева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Астахова Елена

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Андреева Лариса Александровна

Мать ребёнка: Астахова Елена

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Андреева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Астахова Елена

Смерть
Неизвестно

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