(Акшенцова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Акшенцова) Ирина

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Акшенцовъ Осипъ

Мать: Акшенцова Матрена Степанова

Орловка
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