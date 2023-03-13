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Акшенцова Матрена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Акшенцова Федора

Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ

Орловка
Рождение ребёнка
1778

Сын: Акшенцовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ

Орловка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ

Орловка
Рождение ребёнка
1785

Сын: Акшенцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Акшенцовъ Емельянъ

Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшенцовъ Осипъ

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