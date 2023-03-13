Акшенцова Матрена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Акшенцова Федора
Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ
Орловка
Рождение ребёнка
1778
Сын: Акшенцовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ
Орловка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ
Орловка
Рождение ребёнка
1785
Сын: Акшенцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Акшенцовъ Емельянъ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Акшенцовъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акшенцовъ Осипъ