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Акшенцова Федора
Акшенцова Федора
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Древо
Место рождения
Орловка
Дата рождения
1776
Пол
Мужской
Отец
Акшенцовъ Осипъ
1754 г.р.
Мать
Акшенцова Матрена Степанова
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Акшенцовъ Осипъ
Мать:
Акшенцова Матрена Степанова
Орловка
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