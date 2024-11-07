Карасев (Карасиков) Лаврентий Антонович 10.08.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Карасев (Карасиков) Лаврентий Антонович

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.08.1886 ст.

Дата смерти

31.05.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1886 ст.

Отец: Карасиков Антон (Антоний) Варфоломеевич

Мать: Карасикова Елена Евфимиевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
25.10.1904 ст.

Жена: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.11.1905 ст.

Сын: Карасев Иаков Лаврентьевич

Мать ребёнка: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.05.1908 ст.

Дочь: Карасева Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1910 ст.

Дочь: Карасева Мавра Лаврентьевна

Мать ребёнка: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1912 ст.

Дочь: Карасева Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.03.1915 ст.

Сын: Карасев Алексей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Пропал без вести (военное)
31.05.1915 ст.
Рогозно, Брестский район, Брестская область
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Смерть
31.05.1915 ст.

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