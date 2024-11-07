Карасев (Карасиков) Лаврентий Антонович
Место рождения
Дата рождения10.08.1886 ст.
Дата смерти31.05.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1886 ст.
Бракосочетание
25.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1905 ст.
Сын: Карасев Иаков Лаврентьевич
Мать ребёнка: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
31.05.1908 ст.
Дочь: Карасева Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1910 ст.
Дочь: Карасева Мавра Лаврентьевна
Мать ребёнка: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
24.06.1912 ст.
Дочь: Карасева Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
07.03.1915 ст.
Сын: Карасев Алексей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Карасева (Косолапова) Дарья Петровна
Пропал без вести (военное)
31.05.1915 ст.
Рогозно, Брестский район, Брестская область
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Смерть
31.05.1915 ст.