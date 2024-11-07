Карасев Феодор Антонович
Место рождения
Дата рождения05.02.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1898 ст.
Бракосочетание
03.02.1917
Рождение ребёнка
31.07.1918
Дочь: Карасева Анна Феодоровна
Мать ребёнка: Карасева (Кирпичникова) Евдокия Панкратиевна
Рождение ребёнка
08.11.1919
Сын: Карасев Николай Федорович
Мать ребёнка: Карасева (Кирпичникова) Евдокия Панкратиевна
Смерть
Неизвестно