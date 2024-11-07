Карасев Феодор Антонович 05.02.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Карасев Феодор Антонович

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.02.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1898 ст.

Отец: Карасиков Антон (Антоний) Варфоломеевич

Мать: Карасикова Елена Евфимиевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.02.1917

Жена: Карасева (Кирпичникова) Евдокия Панкратиевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.07.1918

Дочь: Карасева Анна Феодоровна

Мать ребёнка: Карасева (Кирпичникова) Евдокия Панкратиевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.11.1919

Сын: Карасев Николай Федорович

Мать ребёнка: Карасева (Кирпичникова) Евдокия Панкратиевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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