Любовникова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовникова Галина
Отец ребёнка: Любовников Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубушев Георгий
Отец ребёнка: Любовников Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любовников Николай
Отец ребёнка: Любовников Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любовников Виктор
Отец ребёнка: Любовников Георгий
Смерть
Неизвестно