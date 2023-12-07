Любовникова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовникова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовникова Галина

Отец ребёнка: Любовников Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубушев Георгий

Отец ребёнка: Любовников Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любовников Николай

Отец ребёнка: Любовников Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любовников Виктор

Отец ребёнка: Любовников Георгий

Смерть
Неизвестно

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