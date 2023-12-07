Любовников Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовников Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовникова Галина

Мать ребёнка: Любовникова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубушев Георгий

Мать ребёнка: Любовникова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любовников Николай

Мать ребёнка: Любовникова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любовников Виктор

Мать ребёнка: Любовникова Александра

Смерть
Неизвестно
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