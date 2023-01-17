Куранова Клавдия Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения04.11.1911 ст.
Дата смерти23.06.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1911 ст.
Восприемники: Красноярский казак Алексей Петрович Поляков и крестьянка Казанской губернии, Свияжского уезда, Ивановской волости деревни Патрикеевой Евдокия Егоровна Богаткина https://rodoslovnaya.astr... Показать все
Смерть
23.06.1912 ст.
умерла в возрасте 7 месяцев от желудочно- кишечного катара https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-78 файл 25 номер 39