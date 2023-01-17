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Куранова Клавдия Гаврииловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.11.1911 ст.

Дата смерти

23.06.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1870 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1911 ст.

Отец: Куранов Гавриил Александрович

Мать: Куранова Мария Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Алексей Петрович Поляков и крестьянка Казанской губернии, Свияжского уезда, Ивановской волости деревни Патрикеевой Евдокия Егоровна Богаткина https://rodoslovnaya.astr... Показать все
Смерть
23.06.1912 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 7 месяцев от желудочно- кишечного катара https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-78 файл 25 номер 39
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