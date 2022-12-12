Куранова (Давыденкова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1898 ст.
Жених: Красноярский казак Гавриил Александрович Куранов -26 лет Невеста: крестьянка Теплинского селения Мария Федоровна Давыденкова -17 лет Поручители: Красноярские казаки Иван Лазаревич Елизаров, Его... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.
Дочь: Куранова Таисия Гаврииловна
Отец ребёнка: Куранов Гавриил Александрович
Восприемники: Астраханский мещанин Петр Матвеевич Хухрынков и Красноярская мещанка Таисия Матвеевна Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 26 номер 49
Рождение ребёнка
06.08.1901 ст.
Дочь: Куранова Александра Гаврииловна
Отец ребёнка: Куранов Гавриил Александрович
Восприемники: Красноярский казак Павел Васильевич Плотцов и Красноярская мещанка девица Зиновия Константиновна Доютова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 44 номер 100
Рождение ребёнка
30.06.1903 ст.
Дочь: Куранова Наталия Гаврииловна
Отец ребёнка: Куранов Гавриил Александрович
Восприемники: Астраханский мещанин Иван Иванович Барабанов и Красноярская мещанка Зиновия Александровна Захарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 33 номер 86
Рождение ребёнка
20.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Куранов Гавриил Александрович
Красноярской станицы казак Гавриил Ильич Бабкин и казачка Ирина Ивановна Полякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 55 номер 88
Рождение ребёнка
11.10.1907 ст.
Сын: Куранов Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Куранов Гавриил Александрович
Восприемники: крестьянин Саратовской губернии, Кузнецкого уезда деревни Дмитриевка Николай Егорович Шаронов и Красноярская девица мещанка Параскева Дмитриевна Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1909 ст.
Сын: Куранов Адриан Гавриилович
Отец ребёнка: Куранов Гавриил Александрович
Восприемники: крестьянин села Кривобузанского Никифор Федорович Сентюхин и Красноярская мещанка девица Матрона Дмитриевна Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-65 файл 64 номер ... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.
Дочь: Куранова Клавдия Гаврииловна
Отец ребёнка: Куранов Гавриил Александрович
Восприемники: Красноярский казак Алексей Петрович Поляков и крестьянка Казанской губернии, Свияжского уезда, Ивановской волости деревни Патрикеевой Евдокия Егоровна Богаткина https://rodoslovnaya.astr... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1917 ст.
Дочь: Куранова Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Куранов Гавриил Александрович
Восприемник: мещанин города Красного Яра Михаил Иванович Серебряков и крестьянка Казанской губернии и уезда, Чемчуговской волости села Бирюли Феодосия Терентьевна Мицова https://rodoslovnaya.astrobl.r... Показать все
Смерть
Неизвестно