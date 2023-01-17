Виногорова (Виногорова) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Виногорова) Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марина Вениаминовна

Отец ребёнка: Виногоров Вениамин Никанорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелагея Вениаминовна

Отец ребёнка: Виногоров Вениамин Никанорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Вениамин Никанорович

Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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