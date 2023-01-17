Виногорова (Виногорова) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Марина Вениаминовна
Отец ребёнка: Виногоров Вениамин Никанорович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелагея Вениаминовна
Отец ребёнка: Виногоров Вениамин Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно