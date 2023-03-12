Туманский Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуманский Николай Федорович

Туманский Николай Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Туманский Федор Иосифович

Мать: Туманская Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Туманский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Туманская Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Туманская Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Туманский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Туманская Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманская Елизавета Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close