Туманский Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1828
Сын: Туманский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Туманская Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Туманская Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Туманский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Туманская Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно