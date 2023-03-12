Туманская (Дудицкая-Лишень) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманская (Дудицкая-Лишень) Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Туманский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Туманский Николай Федорович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Туманский Николай Федорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Туманский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Туманский Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманский Николай Федорович

Смерть
Неизвестно