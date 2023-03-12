Туманская (Дудицкая-Лишень) Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Туманский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Туманский Николай Федорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Туманский Николай Федорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Туманский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Туманский Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно