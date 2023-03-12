Туманская (Чехлаковская) Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Туманский Михаил Федорович
Отец ребёнка: Туманский Федор Иосифович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Туманский Павел Федорович
Отец ребёнка: Туманский Федор Иосифович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Туманский Николай Федорович
Отец ребёнка: Туманский Федор Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвинова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Туманский Федор Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бартош Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Туманский Федор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно