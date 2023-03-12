Туманская (Чехлаковская) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманская (Чехлаковская) Феодосия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Туманский Михаил Федорович

Отец ребёнка: Туманский Федор Иосифович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Туманский Павел Федорович

Отец ребёнка: Туманский Федор Иосифович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Туманский Николай Федорович

Отец ребёнка: Туманский Федор Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвинова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Туманский Федор Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бартош Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Туманский Федор Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманский Федор Иосифович

Смерть
Неизвестно
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