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Белов Лаврентий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Белов Григорий (Ii) Павлович

Мать: Белова Устинья Петровна

Бракосочетание
11.01.1835

Жена: Белова Анастасия Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.12.1835

Сын: Белов Стефан Лаврентьевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1837

Сын: Белов Алексей Лаврентьев

Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1838

Сын: Айдаков? Георгий Лавреньтев

Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
?.12.1840

Сын: Белов Стефан Лаврентьев

Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
27.01.1842

Сын: Белов Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1845

Сын: Белов Афанасий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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