Белов Лаврентий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
11.01.1835
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.12.1835
Сын: Белов Стефан Лаврентьевич
Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1837
Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1838
Сын: Айдаков? Георгий Лавреньтев
Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
?.12.1840
Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1842
Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1845
Сын: Белов Афанасий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Белова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно