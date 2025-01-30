Собашников Фёдор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1903
Дата смерти21.08.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1943
Смерть
21.08.1972