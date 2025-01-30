Собашников Фёдор Леонтьевич 02.03.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Собашников Фёдор Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1903

Дата смерти

21.08.1972

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Жена

1902 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
02.03.1903

Отец: Собашников Леонтий Никифорович

Мать: Собашникова (Красикова) Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собашникова (Грудинина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
08.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собашникова (Грудинина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собашникова (Грудинина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собашникова (Грудинина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собашникова (Грудинина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собашникова (Грудинина) Анна Ефимовна

Смерть
21.08.1972

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