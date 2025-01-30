Собашникова (Грудинина) Анна Ефимовна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Собашникова (Грудинина) Анна Ефимовна

Место рождения

Унгуркуй, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Грудинин Ефим

Мать: не указана

Унгуркуй, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собашников Фёдор Леонтьевич

Рождение ребёнка
08.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собашников Фёдор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собашников Фёдор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собашников Фёдор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собашников Фёдор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собашников Фёдор Леонтьевич

Смерть
1994

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