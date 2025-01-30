Собашникова (Грудинина) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Грудинин Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1943
Смерть
1994