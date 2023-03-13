Смирновъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Смирновъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Смирновъ Павелъ
Мать ребёнка: Смирнова Марфа
Рождение ребёнка
1788
Сын: Смирновъ Петръ
Мать ребёнка: Смирнова Марфа
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Смирнова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Марфа