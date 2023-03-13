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Смирновъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Смирновъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Смирновъ Павелъ

Мать ребёнка: Смирнова Марфа

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Смирновъ Петръ

Мать ребёнка: Смирнова Марфа

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Смирнова Марфа

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Марфа

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