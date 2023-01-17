Астафьева (Мокрополова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокрополов Михаил Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Астафьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1907
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
03.06.1909
Сын: Астафьев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.10.1911
Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
09.05.1914
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
21.06.1915
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно