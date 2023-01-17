Астафьева (Мокрополова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Мокрополова) Мария Михайловна

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Место рождения

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокрополов Михаил Павлович

Мать: не указана

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Астафьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1907

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
03.06.1909

Сын: Астафьев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
02.10.1911

Сын: Астафьевы Пётр Алексей

Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1914

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
21.06.1915

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Астафьев Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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