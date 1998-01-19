Астафьев Николай Иванович
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Дата рождения1900
Дата смерти06.03.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Астафьев Иван Павлович
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
20.07.1924
Дочь: Карлинова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Астафьева Алимпияда Николаевна
Рождение ребёнка
30.01.1927
Дочь: Сгибнева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Астафьева Алимпияда Николаевна
Рождение ребёнка
03.01.1930
Сын: Илларионов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Астафьева Алимпияда Николаевна
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1941
Военная служба
1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
РККА
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
06.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
административный округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе