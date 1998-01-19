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Астафьев Николай Иванович

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба

Дата рождения

1900

Дата смерти

06.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1924 г.р.
1927 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Астафьев Иван Павлович

Мать: Астафьева Мария Михайловна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
20.07.1924

Дочь: Карлинова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Астафьева Алимпияда Николаевна

Рождение ребёнка
30.01.1927

Дочь: Сгибнева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Астафьева Алимпияда Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.1930

Сын: Илларионов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Астафьева Алимпияда Николаевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астафьева Алимпияда Николаевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астафьева Алимпияда Николаевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астафьева Алимпияда Николаевна

Военная служба
1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
РККА
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
06.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
административный округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе
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