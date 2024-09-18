Ширяева (Бухарова) Ефросинья Федоровна 09.06.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ширяева (Бухарова) Ефросинья Федоровна

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Место рождения

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

09.06.1906

Дата смерти

13.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1906

Отец: Бухаров Федор Яковлевич

Мать: Бухарова (Рожкова) Дарья Никитична

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемник:Иван Гаврилович Малышев
Рождение ребёнка
1930

Сын: Ширяев Иван Владимирович

Отец ребёнка: Ширяев Владимир Иванович

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.05.1935

Сын: Ширяев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Ширяев Владимир Иванович

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Крайникова (Ширяева) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Ширяев Владимир Иванович

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
13.03.1976
Волжский, город Волжский, Волгоградская область

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