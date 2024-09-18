Ширяева (Бухарова) Ефросинья Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.06.1906
Дата смерти13.03.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1906
Восприемник:Иван Гаврилович Малышев
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Ширяев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1935
Сын: Ширяев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Ширяев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Крайникова (Ширяева) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Ширяев Владимир Иванович
Смерть
13.03.1976
Волжский, город Волжский, Волгоградская область