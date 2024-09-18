Ширяев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения14.07.1907
Дата смерти30.08.1940
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1907
Отец: Ширяев Иван Иванович
Мать: Ширяева Мария Васильевна
Восприемник: Павел Спиридонович Мещеряков имелания васильевна тарасова
Крещение
15.07.1907
Крестные:Павел Спиридонович Мещеряков и Мелания Васильевна Тарасова
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Ширяева (Бухарова) Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
18.05.1935
Сын: Ширяев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Ширяева (Бухарова) Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Крайникова (Ширяева) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Ширяева (Бухарова) Ефросинья Федоровна
Смерть
30.08.1940
Ромоданово, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия