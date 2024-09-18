Ширяев Владимир Иванович 14.07.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ширяев Владимир Иванович

Место рождения

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.07.1907

Дата смерти

30.08.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1907

Отец: Ширяев Иван Иванович

Мать: Ширяева Мария Васильевна

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемник: Павел Спиридонович Мещеряков имелания васильевна тарасова
Крещение
15.07.1907
Крестные:Павел Спиридонович Мещеряков и Мелания Васильевна Тарасова
Рождение ребёнка
1930

Сын: Ширяев Иван Владимирович

Мать ребёнка: Ширяева (Бухарова) Ефросинья Федоровна

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.05.1935

Сын: Ширяев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Ширяева (Бухарова) Ефросинья Федоровна

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Крайникова (Ширяева) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Ширяева (Бухарова) Ефросинья Федоровна

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
30.08.1940
Ромоданово, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

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