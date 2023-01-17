Бондырев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Бондырев Иван Николаевич
Мать: Бондырева Юлия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Бондырева Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пендер Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Бондырева Антонина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно