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Бондырев Алексей Иванович

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Место рождения

Кириллово, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Бондырев Иван Николаевич

Мать: Бондырева Юлия Антоновна

Кириллово, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондырева Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Бондырева Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пендер Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Бондырева Антонина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондырева Антонина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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