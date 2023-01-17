Бондырева (Малышева) Юлия Антоновна
Место рождения
Дата рождения?.04.1898
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1898
Отец: Малышев Антон
Мать: Малышева Аграфена
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Колос Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бондырев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бондырев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Бондырев Иван Николаевич
Кириллово, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Бондырев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
28.04.1936
Дочь: Поткина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Бондырев Иван Николаевич
Быструха, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1986
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно