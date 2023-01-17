Бондырева (Малышева) Юлия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондырева (Малышева) Юлия Антоновна

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Место рождения

Наврс, Варнавинская волость, Варнавинский уезд

Дата рождения

?.04.1898

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1898

Отец: Малышев Антон

Мать: Малышева Аграфена

Наврс, Варнавинская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Колос Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бондырев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бондырев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бондырев Иван Николаевич

Кириллово, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Бондырев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Бондырев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
28.04.1936

Дочь: Поткина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Бондырев Иван Николаевич

Быструха, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1986
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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