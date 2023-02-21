Пендер (Бондырева) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пендер (Бондырева) Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондырев Алексей Иванович

Мать: Бондырева Антонина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пендер Виктор

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пендер Евгений

Отец ребёнка: Пендер Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пендер ?

Отец ребёнка: Пендер Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пендер Виктор

Место жительства
Неизвестно