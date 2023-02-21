Пендер (Бондырева) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пендер Виктор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пендер Евгений
Отец ребёнка: Пендер Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пендер ?
Отец ребёнка: Пендер Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пендер Виктор
Место жительства
Неизвестно