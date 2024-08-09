Ефремова (Ермохина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Ефремов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
31.10.1947
Дочь: Гуркина (Ефремова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Ефремов Петр Алексеевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно