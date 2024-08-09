Ефремова (Ермохина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Ермохина) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Ефремов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
31.10.1947

Дочь: Гуркина (Ефремова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Ефремов Петр Алексеевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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