Ефремов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефремов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова (Ефремова) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Ефремова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Жанна Владимировна
Мать ребёнка: Ефремова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана