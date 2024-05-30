Ефремов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Петр Алексеевич

Мать: Ефремова (Ермохина) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова (Ефремова) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Ефремова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Жанна Владимировна

Мать ребёнка: Ефремова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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