(Криворотенко) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елена Нестеровна
Отец ребёнка: Криворотенко Нестер Никодимович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Ксения Нестеровна
Отец ребёнка: Криворотенко Нестер Никодимович
На 4 года моложе сестры Елены (источник: Дробниченко Вера Андреевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно