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(Криворотенко) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Елена Нестеровна

Отец ребёнка: Криворотенко Нестер Никодимович

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Ксения Нестеровна

Отец ребёнка: Криворотенко Нестер Никодимович

На 4 года моложе сестры Елены (источник: Дробниченко Вера Андреевна)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворотенко Нестер Никодимович

Смерть
Неизвестно
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