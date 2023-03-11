(Галеженко) Елена Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Криворотенко Нестер Никодимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Галеженко Яков Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Галеженко Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Галеженко Яков Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Галеженко Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Галеженко Яков Иванович
Гоптаровка, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Галеженко Яков Иванович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Галеженко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Галеженко Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область