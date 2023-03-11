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(Галеженко) Елена Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Криворотенко Нестер Никодимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Галеженко Яков Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Галеженко Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Галеженко Яков Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Галеженко Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Галеженко Яков Иванович

Гоптаровка, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Галеженко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Галеженко Яков Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Галеженко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Галеженко Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галеженко Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область