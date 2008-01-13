Демьянов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Демьянов Андрей
Мать: Демьянова Татьяна
Рождение ребёнка
26.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2004