Демьянов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Демьянов Андрей

Мать: Демьянова Татьяна

Рождение ребёнка
26.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
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