Демьянов Андрей
Место рожденияС? около Ржева
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
С? около Ржева
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демьянова Татьяна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Демьянов Виктор
Мать ребёнка: Демьянова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демьянова Татьяна
Смерть
1943
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: На войне