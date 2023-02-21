Демьянов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянов Андрей

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Место рождения

С? около Ржева

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

С? около Ржева
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демьянова Татьяна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Демьянов Виктор

Мать ребёнка: Демьянова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демьянова Татьяна

Смерть
1943
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: На войне
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