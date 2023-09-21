Городецкая Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
1901
Сын: Городецкий Михаил Павлович
Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Городецкий Палладий Павлович
Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Городецкий Леонид Павлович
Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Городецкий Георгий Павлович
Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Городецкая Антонина Павловна
Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Городецкий Александр Павлович
Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно