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Городецкая Анна Семеновна

Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Городецкий Павел Михайлович

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Городецкий Михаил Павлович

Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Городецкий Палладий Павлович

Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Городецкий Леонид Павлович

Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Городецкий Георгий Павлович

Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Городецкая Антонина Павловна

Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Городецкий Александр Павлович

Отец ребёнка: Городецкий Павел Михайлович

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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