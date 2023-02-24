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Мартемьянов Василий Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

13.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Мартемьянов Трофим Павлов

Мать: Мартемьянова Кр. 12.05.1876 Анастасия Георгиевна

Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Мартемьянова Елена Нефедовна

Рождение ребёнка
04.11.1900

Сын: Мартемьянов Антон Васильевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Нефедовна

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
25.09.1902

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Нефедовна

Рождение ребёнка
18.05.1904

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Нефедовна

Смерть
13.02.1905
Приказной Мартемьянов Василий Трофимович (ст. Щученская) – убит 13 февраля 1905 г. в бою на Бейдалингоузском перевале;
Причина смерти: погиб
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