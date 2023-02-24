Приказной Мартемьянов Василий Трофимович (ст. Щученская) – убит 13 февраля 1905 г. в бою на Бейдалингоузском перевале;

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