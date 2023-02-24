Мартемьянов Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти13.02.1905
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
10.11.1899
Рождение ребёнка
04.11.1900
Сын: Мартемьянов Антон Васильевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Нефедовна
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
25.09.1902
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Нефедовна
Рождение ребёнка
18.05.1904
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Нефедовна
Смерть
13.02.1905
Приказной Мартемьянов Василий Трофимович (ст. Щученская) – убит 13 февраля 1905 г. в бою на Бейдалингоузском перевале;
Причина смерти: погиб