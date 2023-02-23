Мартемьянова (Кокорева) Елена Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Кокорева) Елена Нефедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1899

Муж: Мартемьянов Василий Трофимович

Рождение ребёнка
04.11.1900

Сын: Мартемьянов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Трофимович

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
25.09.1902

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Трофимович

Рождение ребёнка
18.05.1904

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Трофимович

Бракосочетание
17.?.1907

Муж: Кичеров Яков Семенович

Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Кичеров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кичеров Яков Семенович

Смерть
Неизвестно
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