Мартемьянова (Кокорева) Елена Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1899
Рождение ребёнка
04.11.1900
Сын: Мартемьянов Антон Васильевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Трофимович
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
25.09.1902
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
18.05.1904
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Трофимович
Бракосочетание
17.?.1907
Рождение ребёнка
25.01.1908
Отец ребёнка: Кичеров Яков Семенович
Смерть
Неизвестно