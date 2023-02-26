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Евдокия Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843

Отец: Бычков Ермолай Михайлов

Мать: Бычкова Параскева Васильева

Рождение ребёнка
07.08.1862

Дочь: Наталья Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Прокопиев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1867

Дочь: Анна Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Прокопиев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Красовский Василий Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Прокопиев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Красовский Борис Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Прокопиев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуил Прокопиев

Смерть
Неизвестно
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