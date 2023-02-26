Евдокия Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843
Рождение ребёнка
07.08.1862
Дочь: Наталья Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Прокопиев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1867
Дочь: Анна Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Прокопиев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Красовский Василий Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Прокопиев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Красовский Борис Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Прокопиев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самуил Прокопиев
Смерть
Неизвестно