Бычкова Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Новикова Ирина Ермолаева
Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов
Рождение ребёнка
12.01.1839
Дочь: Татьяна Ермолаева
Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1842
Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1843
Дочь: Евдокия Ермолаева
Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Буханцова Хиония (Фёкла) (Ермилова)
Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Ермолаева
Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно