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Бычкова Параскева Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Новикова Ирина Ермолаева

Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов

Рождение ребёнка
12.01.1839

Дочь: Татьяна Ермолаева

Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Бычков Михаил Ермолаев

Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1843

Дочь: Евдокия Ермолаева

Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Буханцова Хиония (Фёкла) (Ермилова)

Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Ермолаева

Отец ребёнка: Бычков Ермолай Михайлов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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