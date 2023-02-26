Бычков Ермолай Михайлов
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: Бычков Михаил Спиридонов
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Новикова Ирина Ермолаева
Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
12.01.1839
Дочь: Татьяна Ермолаева
Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1842
Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1843
Дочь: Евдокия Ермолаева
Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Буханцова Хиония (Фёкла) (Ермилова)
Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Ермолаева
Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно