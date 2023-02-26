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Бычков Ермолай Михайлов

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: Бычков Михаил Спиридонов

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Новикова Ирина Ермолаева

Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева

Рождение ребёнка
12.01.1839

Дочь: Татьяна Ермолаева

Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Бычков Михаил Ермолаев

Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1843

Дочь: Евдокия Ермолаева

Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Буханцова Хиония (Фёкла) (Ермилова)

Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Ермолаева

Мать ребёнка: Бычкова Параскева Васильева

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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