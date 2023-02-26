Бритова (Бычкова) Ксения Михайлова
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Бычков Михаил Спиридонов
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.11.1842
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
08.11.1844
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
04.01.1847
Дочь: Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
30.07.1848
Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
24.08.1852
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
23.09.1855
Дочь: Надежда Дмитриева
Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
13.10.1859
Сын: Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров
Смерть
Неизвестно