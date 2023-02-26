Бритова (Бычкова) Ксения Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритова (Бычкова) Ксения Михайлова

Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Бычков Михаил Спиридонов

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.11.1842

Муж: Бритов Дмитрий Егоров

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
08.11.1844

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.01.1847

Дочь: Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.07.1848

Сын: Бритов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.08.1852

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.09.1855

Дочь: Надежда Дмитриева

Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.10.1859

Сын: Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Бритов Дмитрий Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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